الإسكندرية : طرح 3 كافتيريات للمزايدة العلنية 10 أغسطس القادم

"السرايا والسلسلة وجليم" في الفترة من ١٠ أغسطس وحتى ١٢ أغسطس القادم

أعلنت محافظة الإسكندرية طرح عمليات استغلال ٣ كافتيريات بنظام المزايدة العلنية بالديوان العام ، خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ .

وأشارت أن الكافتيريات، هى مطعم وكافتيريا ممر السرايا ، بقيمة تأمين مؤقت ٥٠٠ ألف جنيه ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٦٩٩ جنيه ، في جلسة يوم الإثنين ١٠ أغسطس ٢٠٢٠.



وتقام المزايدة الثانية علي مطعم وكافتيريا السلسة ، بقيمة تأمين مؤقت ٥٠٠ ألف جنيه مصرى ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٦٩٩ جنيه ، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء ١١ أغسطس ٢٠٢٠.



أما المزايدة الثالثة فتقام على مطعم وكافتيريا جليم ، بقيمة تأمين مؤقت ٢٥٠ الف جنيه ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٤٩٩ جنيه ، وذلك في جلسة يوم الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠.

وأكدت أن الطلبات تقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات ، بمقر إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس أمام الغابة الترفيهية ، على أن يسدد التأمين المؤقت طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، ومشيرة بآن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة ١٢ ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات في المواعيد المحددة لكل مزايدة .

