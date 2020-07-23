الإسكندرية

الإسكندرية : طرح 3 كافتيريات للمزايدة العلنية 10 أغسطس القادم

"السرايا والسلسلة وجليم" في الفترة من ١٠ أغسطس وحتى ١٢ أغسطس القادم
مها يونس 8:17 ص, الخميس, 23 يوليو 20 8:17 ص, الخميس, 23 يوليو 20

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أعلنت محافظة الإسكندرية طرح عمليات استغلال ٣ كافتيريات بنظام المزايدة العلنية بالديوان العام ، خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ .

وأشارت أن الكافتيريات، هى مطعم وكافتيريا ممر السرايا ، بقيمة تأمين مؤقت  ٥٠٠ ألف جنيه ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٦٩٩ جنيه ، في جلسة يوم الإثنين ١٠ أغسطس ٢٠٢٠.


وتقام المزايدة الثانية علي مطعم وكافتيريا السلسة  ، بقيمة تأمين مؤقت ٥٠٠ ألف جنيه  مصرى ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٦٩٩ جنيه ، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء ١١ أغسطس ٢٠٢٠.


أما المزايدة الثالثة فتقام على مطعم وكافتيريا جليم ، بقيمة تأمين مؤقت ٢٥٠ الف جنيه ، وقيمة تأمين نهائي ١٠٪؜ من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات ، وقيمة كراسة الشروط ٤٩٩ جنيه ، وذلك في جلسة يوم الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠.

وأكدت أن الطلبات تقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات ، بمقر إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس أمام الغابة الترفيهية ، على أن يسدد التأمين المؤقت طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، ومشيرة بآن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة ١٢ ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات في المواعيد المحددة لكل مزايدة .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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