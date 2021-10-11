الإسكندرية

الإسكندرية: ضبط 1217 حالة إشغال وغلق 91 محلا مخالفاو314 ألف غرامات فورية

استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات
مها يونس 2:28 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 2:28 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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واسفرت الحملات عن غلق 91 محلا مخالفا، و19 مقهى والتحفظ على 1217 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1552 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 314 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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وأكد محافظ الإسكندرية على الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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