الإسكندرية تُنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتي من المقرر لها أن تبدأ 20 يونيو الجاري وتنتهي في 21 يوليو القادم.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

كما أكد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

ومن جانبها أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا ، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و (26947 ) للشعبة العلمية، و (2210 ) دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

وجهوت مديرية تعليم الإسكندرية 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات، وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لرؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أي أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.