«الإسكندرية» تُنفذ 49 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي والري

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة ، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال الـ 72 الماضية تم تنفيذ 49 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإصلاح الزراعي الموارد المائية والري ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية، مشددة على رؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أنه تم تنفيذ 9 قرارات يوم الخميس لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي بنطاق حي وسط بمساحة ١٥ س ١٩ ط عبارة عن أسوار ومبان وتشوينات مخالفة للقانون وتم تنفيذ 40 قرارا يوم السبت لإزالة التعدي على أراضي الموارد المائية والري نطاق حي شرق بمساحة قدرها ٤.٨ س ١٤ ط عبارة عن مبان وضم طريق الخدمة وتشوينات ووضع مواسير للصرف الصحي بالمخالفة للقانون.