«الإسكندرية» تُطلق تحذيرات من ارتفاع الأمواج أمام المصطافين وتمنع السباحة بشواطئ العجمي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين، في إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية مصطافيها من الغرق.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وبدوره؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي من شاطئ الدخيلة حتى شاطئ سيدي كرير، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين، فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

كما أشار إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ جميع سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين خاصة شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

يأتي ذلك مع التأكيد على منع نزول البدالات نظرا لارتفاع الأمواج لما تشكله من خطورة على أرواح رواد الشواطئ.