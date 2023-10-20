الإسكندرية تُصلي صلاة الغائب على شهداء فلسطين (صور)

أدى اليوم الجمعة قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،

فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة،

وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، صلاة الجمعة وصلاة الغائب على شهداء فلسطين.

وذلك بعدد من مساجد الإسكندرية أبرزها مسجد سيدي أبي العباس المرسي ، سيدي ياقوت العرش، على ابن أبي طالب، سيدي أحمد المتيم ومسجد المعمورة الكبير، وذلك عقب توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما قام فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة بجولة مرورية بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى وقت الصلاة شملت كل من ميدان المساجد وإدارة أوقاف الجمرك ووسط وشرق ومحرم بك، في إطار متابعة سير العمل بها والإطمئنان على الحالة العامة بها.



كما شهد “عبد الرازق” افتتاح دورة تدريبية بمعسكر ابي بكر الصديق لتدريب عدد من الاداريين

هذا وقد أكد فضيلته ان الوطن أغلى مايملكه الإنسان وفي سبيل الحفاظ عليه تبذل المهج والأرواح، مؤكدا اننا جميعا نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على الوطن ومقدراته ولو بذلنا في سبيل ذلك كل غال ونفيس.