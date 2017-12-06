الإسكندرية توقع بروتوكولا لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق

مها يونسصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة للبدء فى إنشاء والإشراف على مركز معلومات شبكات المرافق بالإسكندرية.وأكد سلطان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة وممثلين عن محافظة البحيرة للاتفاق

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة للبدء فى إنشاء والإشراف على مركز معلومات شبكات المرافق بالإسكندرية.

وأكد سلطان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة وممثلين عن محافظة البحيرة للاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالإسكندرية، ولقيام المسئولين بمحافظة البحيرة بإنشاء وتجهيز وتدريب المختصين بمحافظة الإسكندرية تمهيدا لافتتاح المركز بها.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المركز هو إعداد خريطة لجميع المرافق الموجودة حاليا بالإسكندرية وإنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات القائمة والمستقبلية بحيث تكون قاعدة بيانات قوية للبنية الأساسية والبنية التحتية مع استمرار تحديثها بالحذف أو الإضافة باستخدام أحدث أجهزة الكشف الكهرومغناطيسى وأجهزة المساحة وأحدث برامج gis، مع إمداد متخذى القرار والهيئات والشركات والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق.

ووفقا للمحافظ فإن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك المراكز فى كل محافظات الجمهورية هو المحافظة على البنية الأساسية فوق سطح الأرض مثل الطرق ومخارج المرافق أو تحت الأرض مثل خطوط الكهرباء والتليفونات وشبكات المياه والصرف الصحى والغاز وأنابيب البترول، وتأمين استمرار عملها وترشيد تكلفة صيانتها وإصلاحها وتطويرها والرجوع للمركز لاستخراج أي تصاريح للمشروعات بحيث لا يتعارض مع المشروعات القائمة.