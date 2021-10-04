«الإسكندرية» تواصل حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء ، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ بإغلاق المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم طبقا للمواعيد الشتوية التي بدأ تطبيقها مطلع أكتوبر الحالي بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية في ٣٠ سبتمبر الماضي.

وفي هذا الصدد شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت شوارع القفال ، الإسناوي ، الأمان ، الأمير لؤلؤ، البيهقي ،أم السلطان، محور المحمودية، والشوارع المتفرعة، وأسفرت الحملة عن غلق عدد ١٠ محلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط عدد ٤٢ حالة إشغال متنوع.

وقام حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة مكبرة للمرور علي المحلات بشوارع : شامبليون ، السلطان عبد العزيز, المينا الشرقية، الغرفة التجارية محرم بك، منشا، الفردوس ، الرصافة، وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية تقدر بـ ١٩ ألف جنيه على المحلات المخالفة لمواعيد الغلق وضبط عدد ١٥ حالة إشغال متنوع.

وتابع حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ مدى التزام المحلات بشوارع الحجارى ، وقصر رأس التين ، والسيد محمد كريم ، وصفر ، والترسانة ، والبحرية ، وأبو وردة ، وطريق الكورنيش وشارع رأس التين وتم التنبيه بالالتزام بالمواعيد الشتوية.

كما واصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال متابعة مدى الالتزام بتطبيق مواعيد الإغلاق المحددة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء بشوارع المعهد الدينى، ملك حفنى قبلى، جمال عبد الناصر وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة.