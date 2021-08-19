الإسكندرية تواصل حملات التطهير اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا

واصلت محافظة الإسكندرية شن حملات التطهير اليومية بأحياء الثغر واتخاذ جميع التدابير اللازمة نحو تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد شن حي العامرية ثان بقيادة اللواء أشرف بهجت حملة للرش والتطهير بالتعاون مع مديرية الزراعة، حيث قام المختصون بتوزيع سم القوارض على المواطنين في قرية خالد ابن الوليد لمكافحة القوارض، كما شملت الحملة رش وتطهير بحري طريق الكافوري حتى فينسيا العقارية بجهاز الضباب، كما تم تطهير وتعقيم الأماكن العامة.

وواصل حي ثان المنتزه برئاسة اللواء حسن الجمال حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة والأمراض الناقلة، حيث تم رش عدد من المناطق منها (مساكن أبوقير، شارع بورسعيد، نادى 6 أكتوبر أبوقير، طريق المعمورة أبوقير، طريق الطابية رشيد من مزلقان الشرطة العسكرية إلى مزلقان البحرية ،شارع النبوى المهندس، مساكن الحرمين، مساكن الزهور)، كما تم تطهير وتعقيم أماكن تجمعات المواطنين للوقاية من الأمراض.

كما شن حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي حملات التطهير للأماكن المترامية الأطراف بنطاق الحي حيث قامت إدارة التطهير بعدد من الحملات تضمنت مساكن، الكيلو 21 بالذراع البحري، منطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 21 وضواحيها، والمنطقة المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 21.

وتم تطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى المخصصة للحجر الصحي، وقطاع أبو تلات، ومنطقة أبو يوسف قبلى وبحريد ومنطقة مساكن الحديد والصلب، ومنطقة ٦ أكتوبر وشاطئ النخيل، ومنطقة الصفا وشملت شارع الهدى وشارع أبو العنين، وطريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 21 .