«الإسكندرية» تواصل تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية بحي العجمي ولجنة ممتحنين من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى “محافظة بلا أمية”.

وتم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب بمجمع المدارس بالبيطاش لعدد 77 من مستحقي معاشات تكافل وكرامة بنطاق حي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف على مدى قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم، جاء ذلك بالتنسيق مع هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.

كما تم عقد ندوة توعوية عن القضية السكانية واللقاء الجماهيري بالحي والحد من التسرب من التعليم ، كما تم توفير لجنة خاصة لأحد المواطنين من ذوي الهمم.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.