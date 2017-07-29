الإسكندرية تواصل احتفالاتها بالعيد القومي

مها يونس تواصل مدينة الإسكندرية احتفالها بفعاليات العيد القومي لـ"الثغر" في يومها الرابع، والذي استهل يوم الأربعاء الماضي، والمُقرر استمراره حتى نهاية الشهر الحالي، ويتضمن إقامة العديد من الاحتفالات والمهرجانات، بالتزامن مع افتتاح محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان العديد من النشاطات الخدمية

مها يونس



تواصل مدينة الإسكندرية احتفالها بفعاليات العيد القومي لـ”الثغر” في يومها الرابع، والذي استهل يوم الأربعاء الماضي، والمُقرر استمراره حتى نهاية الشهر الحالي، ويتضمن إقامة العديد من الاحتفالات والمهرجانات، بالتزامن مع افتتاح محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان العديد من النشاطات الخدمية والسياحية، منها فتح حديقة خفاجي بالورديان أمام الجمهور بالمجان، ومن المقرر افتتاح نافورة مدينة أسيد بمنطقة سموحة.

وكانت قد شهدت الإسكندرية، أمس، افتتاح 430 كابينة بشاطئ ستانلي بعد تطويرها، ضمن فاعليات مهرجان “إسكندرية بتفرح” برعاية شركة قصر السلام للاستثمار العقاري، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وسط حضور العديد من أهالي المحافظة وزوارها لمتابعة الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان محمد الحلو والطفل أحمد السيسي والعديد من المواهب الشابة.