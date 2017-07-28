الإسكندرية تنهي المرحلة الأولى من تركيب كشافات ليد

مها يونس أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بحي الجمرك، برئاسة اللواء محمد عقل، المرحلة الأولى من تركيب كشافات الليد الموفرة للكهرباء، وذلك بواقع 90 كشاف ليد بنطاق الحي، وفقاً للخطة الاستثمارية للعام الحالي.واستكمل الحي تركيب الكشافات بمربع "الشمرلي، الجمرك القديم، عصمت أم البحرية، م

مها يونس

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بحي الجمرك، برئاسة اللواء محمد عقل، المرحلة الأولى من تركيب كشافات الليد الموفرة للكهرباء، وذلك بواقع 90 كشاف ليد بنطاق الحي، وفقاً للخطة الاستثمارية للعام الحالي.

واستكمل الحي تركيب الكشافات بمربع “الشمرلي، الجمرك القديم، عصمت أم البحرية، موطش” حيث تم التركيب بشارع الحلوجي وشارع الشمرلي، وجارٍ استكمال المراحل الأخري والبدء في المرحلة الثانية من التركيب.

جاء ذلك بالإضافة إلى أعمال تركيب أعمدة الإنارة الجديدة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وتم استكمال رفع الأعمدة وتثبيتها وتركيب الكشافات عليها وتوصيل التغذية وإنارتها وتأمين الكابلات وغلق الأبواب وصيانة الكابلات بغرف التفتيش وإحكام غلقها، وإستبدال الكشافات المحروقة والمسافات المتهالكة بشوارع الحي.

كان ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الإضاءة والإهتمام بأعمدة الإنارة وصيانتها باستمرار على مستوى الأحياء.