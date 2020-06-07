الإسكندرية تنفذ 42.5% من مشروع حماية قلعة قايتباي

ووفقًا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الآثار، كان مُقرراً الإنتهاء من المشروع في مارس الماضي إلا أن الظروف التي تمر بها الدولة أرجأت الخطة الزمنية له.

أنهت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية بنسبة 42.5% من الأعمال الخاصة بإنشاء سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «بالمرحلة الأولى منها»، والتى أسُندت إلى شركة هارونكو للإنشاء والتعمير، بقيمة 235 مليون جنيه، بالمناقصة العامة التى حملت قم 17 لسنة 2017 -2018؛ للحفاظ على القلعة.

ووفقًا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الآثار، كان مُقرراً الإنتهاء من المشروع في مارس الماضي إلا أن الظروف التي تمر بها الدولة أرجأت الخطة الزمنية له.

ولفت إلى أنه يُجرى عمل ممشى بالمياه حول القلعة من الخلف داخل البحر كحاجز للأمواج، يبلغ طوله 550 مترًا ويمتد لحين ملاقاة الصخرة الأم التى تحمل القعلة من الجهة المقابلة، ليكون الشكل النهائى مقاربًا لحمام سباحة، وذلك تفاديًا لتعرض القلعة للأمواج المتلاطمة، وحمايتها من التآكل الذى يهدد بناءها .

ويستهدف المشروع تحقيق حماية قلعة قايتباي من أى تأثيرات طبيعية من العوامل الجوية التى تسببت فى إحداث «تكهوفات» بالصخرة الأم أسفل القلعة، مؤكدا أن المشروع مُماثل لمشروع جواجز الأمواج لحماية شواطئ الإسكندرية الذى يتم حاليًّا .

ومن جانبه، صرح المهندس على كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن قلعة قايتباي بالإسكندرية من المناطق الحرجة التى تحتاج إلى أعمال الحماية وفقًا لمكانتها التاريخية، لافتًا إلى وجود تقارير علمية تكشف وصول المياه أسفل القلعة فى الجانب الشمالى والشرقى منها، مؤكدًا أن أمواج البحر تمكنت من سحب الرمال من أسفل القلعة بفعل التيارات البحرية، وهو ما يعرضها للخطر، ومن ثم فإن الهيئة تستهدف تنفيذ أعمال الحماية للحفاظ على القلعة .

772.382 مليون جنيه القيمة التعاقدية لعدد 7 مشروعات جارٍ تنفيذها

وعلى صعيد آخر، تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية الأعمال بمشروعاتها الـ 7 بقيمة 772.382 مليون جنيه، حيث أنهت تنفيذ مجرى مفتوح بالبر الأيسر للقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحاري بنسبة تنفيذ 100% والمرصود له نحو 4.921 مليون جنيه.

فيما أنهت عملية إنشاء واقي من الأعشاب على مصرف حارس الرئيسي بنسبة تنفيذ 95% بقيمة تعاقدية بلغت نحو 2.684 مليون جنيه.

وتواصل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد عدد 6 كباري بنسبة تنفيذ 43%، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 11.294 مليون جنيه.

كما تجري الأعمال بمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بإنشاء حواجز غاطسة ورأس بحرية من الأحجار الدلوميت والكتل الخرسانية بنسبة تنفيذ 29.5%، وبقيمة تعاقدية 188.089 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة “مرحلة أولى” بنسبة 96%، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 225.904 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بنسبة 36%، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 103.679 مليون جنيه.