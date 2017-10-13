الإسكندرية تنفذ 3 حملات إزالة بكينج مريوط والناصرية

مها يونس شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال حي العامرية ثان، برئاسة المهندس أحمد عثمان، ثلاث حملات إزالة فورية بنطاق الحي، حيث نفّذ الحي حملة فورية تم فيها إزالة ٢ سور أعمدة خرسانية ومبان بمنطقة كينج مريوط بحري، وإزالة دور أرضي حوائط حاملة سقف خرساني، وإزالة دور أرضي أعمدة وسقف

مها يونس

شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال حي العامرية ثان، برئاسة المهندس أحمد عثمان، ثلاث حملات إزالة فورية بنطاق الحي، حيث نفّذ الحي حملة فورية تم فيها إزالة ٢ سور أعمدة خرسانية ومبان بمنطقة كينج مريوط بحري، وإزالة دور أرضي حوائط حاملة سقف خرساني، وإزالة دور أرضي أعمدة وسقف خرساني بنفس المنطقة.



وشن الحي حملة ثانية للتحفظ على مواد بناء وحديد تسليح وفك شدة خشبية لعقار مخالف بالناصرية القديمة بجوار البحوث، وتم عمل إزالة فورية لعدد ٢ سور مبانٍ بالناصرية القديمة نجع العرب، وإزالة سور مبانٍ وأعمدة خرسانية وسلم خرساني بالناصرية القديمة بنفس المنطقة.



كما شن الحي حملة ثالثة نتج عنها هدم سور مبانٍ وأعمدة خرسانية وسور مباني الكينج بحري، وهدم مبنى دور أرضي حوائط حاملة وسقف خرساني، وتم التحفظ على شدة خشبية وخلاطة أول طريق الكافوري، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه يستهدف تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني من المهد وتحقيق الانضباط السريع، والتصدي لظاهرة البناء المخالف وايقافاها في المهد لعدم تحميل الدولة أعباء، وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.