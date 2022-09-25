«الإسكندرية» تنتهى من تطوير «محطة مصر» قبل نهاية العام

أرجأت محافظة الإسكندرية تسليم مشروع تطوير ميدان محطة مصر إلى مطلع نوفمبر المُقبل، لحين استكمال أعمال خطة التطوير البالغ تكلفتها 227 مليون جنيه، بحسب تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ «المال».

وأكد «الشريف» أن الميدان سيظهر أمام مواطنى الثغر بشكل مختلف كليا، حيث كان من المُقرر الانتهاء منه فى أغسطس الماضى، وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة وإحدى الجهات الحكومية، لتنفيذ المشروع خلال عام، عقب انتشار العشوائية فى الميدان ووجود ما يقرب من 3000 بائع متجول وسط ازدحام وتكدس مرورى.

وأشار إلى أن المحافظة ستبدأ فى تطوير ميدان المنشية قريبا، والذى يُعد من أكبر الميادين التجارية بالمحافظة، بمجرد الانتهاء من أعمال التطوير بميدان محطة مصر، موضحا أن ميدان المنشية يُعانى من تكدس مرورى غير مسبوق، فضلا عن انتشار الباعة والتجار، بالإضافة إلى أن المنطقة تُعد من أكثر المناطق استقبالاً للزائرين وتحوى الكثير من الإشغالات ، لذلك أدرجتها المحافظة فى خطتها القريبة.

وحصلت«المال» على خريطة أعمال التطوير، التى شملت إنشاء مساحة مخصصة للمطاعم والكافيهات للماركات الشهيرة، أعلى منطقة «التبة» الموجودة بالميدان لتصبح منطقة طعام مفتوحة، وتضم أيضا خمس حاويات ذات واجهات إعلانية مميزة وجاذبة للأنظار وتخصص لتكون استراحة للمواطنين بعرض 12 مترا للواحدة.

كما شمل التطوير تنفيذ «السوق الحضرية لمحطة مصر» والكائنة على مساحة 4.450 متر مربع وتتكون من 4 طوابق بمتوسط 400 محل تجارى، وعدد من دورات المياه ،غرف المولدات والمحولات، غرف تكسير الثلج والثلاجات، فيما يضم كل من الدورين الأول والثانى 406 فروشات، مساحة الفرش 5.5 متر مربع ، بجانب إنشاء 2 هايبر ماركت و2 كافتيريا وعدد من مكاتب الخدمات للسوق.

كما تم تخصيص جراج عمومى يسع 40 سيارة، وآخر بمحيط السكة الحديد سعة 55 سيارة بكارتات إلكترونية، فضلاً عن تطوير النصب التذكارى المتواجد بمنتصف الميدان، ودورات مياه عمومية خُصصت للرجال والسيدات.