الإسكندرية تنتظر افتتاح 4 طرق وكبريين بتكلفة مليار جنيه

مها يونسشهدت محافظة الإسكندرية، مؤخراً، إغلاق العديد من ملفات الطرق المعطلة مرورياً جراء البطء في تنفيذ تطويرها، لتنتفض مرة أخرى خلال العام المالي 2017 – 2018، وتُنهي كافة المشروعات المرورية تمهيداً لافتتاحها بمطلع العام المالي 2018 – 2019، إضافة إلى الطرق التي تم الانتهاء منها فعلياً

مها يونس

شهدت محافظة الإسكندرية، مؤخراً، إغلاق العديد من ملفات الطرق المعطلة مرورياً جراء البطء في تنفيذ تطويرها، لتنتفض مرة أخرى خلال العام المالي 2017 – 2018، وتُنهي كافة المشروعات المرورية تمهيداً لافتتاحها بمطلع العام المالي 2018 – 2019، إضافة إلى الطرق التي تم الانتهاء منها فعلياً وافتتاحها بالعام المالي الجاري، على غرار طريق السد العالي بمنطقة وادي القمر، والذي كان يُطلق عليه “طريق الموت” نظراً للكوارث وحوادث الطرق التي شهدها خلال السنوات الماضية، وتعطل تطويره منذ أربعة أعوام تقريباً.

وقال المهندس السيد محمد السيد، وكيل وزارة الطرق بالإسكندرية، إن المحافظة تشهد طفرة في تطوير المحاور الرئيسية، لافتاً إلى تطوير الطريق الساحلي الذي يبدأ من ميدان الكيلو 21 غرب الإسكندرية، وحتى الكيلو 100 داخل محافظة مطروح، وتم تطويره بالكامل رغم أن حدود الإسكندرية حتى الكيلو 68 فقط، باعتباره أنه مطلب جماهيري.

ونفذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع هيئة الطرق ومحافظة الإسكندرية، وشمل التطوير تزويده بـ 3 حارات في كل إتجاه، والانتهاء من الطريق الرئيسي وجاري العمل بطريق الخدمات، بما يعادل نسبة إنتهاءه 90% تقريباً، بحسب وكيل وزارة النقل.

وأضاف أن طريق الكافوري والذي تنفيذه هيئة الطرق تم تزويد حاراته، وجارٍ تطويره في مراحله النهائية، وهو الطريق المؤدي لاستاد برج العرب، والواصل بين الطريق الصحرواي مروراً بصينية المطار ووصولاً لجهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة لطريق سيدي كرير – المطار، والذي يتم عمل كوبري به لخدمته.

يأتي ذلك إضافة إلى طريق المطار الخلفي، والذي يقوم بتنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي، بطول 15 كيلو متر طولي، والبدء في أعمال الكيلو الأول منه، ويبدأ من الطريق الصحرواي وحتى خلف المطار، ويتم إنهاء بعض أعمال نزع الملكية لاستكماله، ويعمل على تسهيل الطريق والوقت للقادم من بوابة الرسوم والمتجه إلى مطار برج العرب.

وعلى صعيد المشروع المُنتطر “الطريق الدائري شرق الإسكندرية”، قال وكيل وزارة الطرق، إنه كان مثار لشكوى الكثير من المواطنين، ويبدأ من خلف أكاسيا بحي وسط حتى كوبري العوايد بنطاق حي شرق، وتنفيذه بطول 9 كيلو متر طولي، و12.5 متر عرضي لكل حارة، وجاري تشطيبه النهائي وتزويده بالإضاءة اللازمة، مؤكداً أنه انتهى بنسبة 95% تقريباً، بإنفاق 107 ملايين جنيه قيمة المشروع الإجمالية.

وصرح مدير مديرية النقل والطرق بالثغر، بأن ميناء الإسكندرية الفترة المُقبلة ينتظر افتتاح كوبري الدخيلة والذي تم انتهاءه بالكامل بتكلفة 370 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من هيئة الميناء، وبتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري، ويبدأ الكوبري من داخل الميناء متجهاً إلى الطريق الصحرواي وطريق المحور، دون التطرق لدخول سيارات النقل الثقيل المُحملة بالكونتينرز إلى قلب الإسكندرية.

ويبلغ طول الكوبري 4.500 متر تقريباً وله جزءاً علوي وأخر سطحي، وتم انتهاءه بنسبة 95% عقب الانتهاء من أعمال إضاءته بالكامل، والتي اعتمدت على الطاقة الشمسية.

وأضاف خلال تصريحاته أن تلك الطرق تم توفير إعتمادات مالية لها وصلت لـ مليارات، أما على صعيد الطرق الداخلية والتي توضع ضمن إختصاصات المديرية وصلت اعتماداتها المالية للعام المالي الذي قارب على الانتهاء 2017 – 2018 إلى 110 مليون جنيه، بعد أن ساهم أعضاء مجلس النواب بالمحافظة في رفع مطالبهم لوزارة التخطيط والمالية وحصولهم على الاعتمادات المالية اللازمة، ضمن مبادرات شخصية وتقديم طلبات إحاطة.

ولفت إلى أن أن حجم الاعتماد المالي الذي تم رصده للخطة الاستثمارية للمديرية خلال عام 2018، بلغ 36 مليون جنيه، لرصف القطاعات والطرق والمتفرعات بـ 10 أحياء على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التمويل من قبل الصناديق الخاصة بديوان المحافظة والبالغ 24 مليون جنيه.

إضافة إلى رصد وزارة التخطيط 14 مليون جنيه إضافية، بناءاً على طلبات أعضاء مجلس النواب ضمن خطة التطوير بالثغر، وصولاً لـ 110 ملايين جنيه عقب تقديم طلبات الإحاطة، موضحاً أن العام المالي الحالي حقق أعلى نسبة تطوير للطرق مقارنة بالأعوام السابقة.

وضمن خطة المديرية التي قاربت على الانتهاء، ويتم تنفيذ الأعمال النهائية لتطوير الطرق لـ 10 أحياء على مستوى المحافظة، ورصف 33 شارع بحي المنتزة أول، و33 أخر بحي المنتزة ثانِ، في حين أن المحافظة تحوي ما يقرب من 3 آلاف كيلو طولي من الطرق، في عرض متوسط 6 أمتار بإجمالي 18 مليون متر مسطح، ويحتاج بطبيعة الحال إلى اعتمادات مالية وصيانة مستمرة، ويتم العمل على مراحل، خلال الأعوام المالية.

وعلى صعيد محور المحمودية المروري، قال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن المحور من شأنه أن يخدم مناطق الإسكندرية كافة وذلك لمرور ترعة المحمودية بأغلب مناطقها بشكل طولي، موضحاً أن طول ترعة المحمودية يبلغ 70 كيلومتراً، ويخص محافظة الإسكندرية منها 20 كيلومتراً بدءًا من المصب وحتى حدود الإسكندرية مع محافظة البحيرة بمنطقة خورشيد.

وأكد أن وزارة الري استغنت عن الوصلة القائمة للترعة بدءاً من محطة مياه السيوف شرق المحافظة وحتى المصب في منطقة ميناء البصل غرب المحافظة، باعتبار أن استخدام مواطني الثغر لمحطة المياه يتوقف على محطة السيوف فقط المتصلة بترعة المحمودية، ولم يكن هناك إستخدام لما بعد تلك المحطة، والاستغناء عن ذلك الجزء من قبل وزارة الري لصالح مشروع محور المحمودية، والاستفادة من تلك الوصلة لعمل محور مروري جديد من خلال ردم الوصلة المُشار إليها بطول 16.5 كيلو متر من خلال أسس علمية.

يشار إلى أن هيئة القوات المُسلحة هي التي تقوم بتنفيذ المحور المروري المُنتظر، بالتعاون مع وزارة الإسكان “المشروف العام للمشروع”، إضافة إلى بعض القيادات بوزارة التنمية المحلية، ويتم إنتهاءه ويُسلم لمحافظة الإسكندرية، ومديرية الطرق والنقل.