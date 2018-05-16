الإسكندرية تلزم التوكيل الملاحى بتحمل نفقات التخلص من الحاويات الخطرة

السيد فؤادقررت هيئة ميناء الإسكندرية، تحميل التوكيلات الملاحية، بنفقات التخلص من مشمول الحاويات المهمل الخطر، الذى يتقررإعدامه، بعد موافة لجنة التراخيص بقطاع النقل البحرى «المشرف على موانئ وزارة النقل».أخطر قطاع النقل البحرى بضرورة اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، لا سيما أن وزير ال

السيد فؤاد

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، تحميل التوكيلات الملاحية، بنفقات التخلص من مشمول الحاويات المهمل الخطر، الذى يتقررإعدامه، بعد موافة لجنة التراخيص بقطاع النقل البحرى «المشرف على موانئ وزارة النقل».

أخطر قطاع النقل البحرى بضرورة اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، لا سيما أن وزير النقل، هشام عرفات، صدق على محضر اجتماع لجنة التراخيص التى اتخذت هذا القرار بما يعد بمثابة القرار الوزارى.

أكدت الهيئة أنه ضرورى مخاطبة غرف الملاحة، وإخطار التوكيلات الملاحية الواقعة فى نطاقها، بسداد نفقات إعدام مشمول الحاويات الخطر التى يتقرر إعدامها.

أوضحت هيئة ميناء الإسكندرية أنه يتعين على التوكيل الملاحى بنفقات التخلص من مشمول الحاويات المهمل الخطر الواردة على وكالته، وإدراج بندًا بسند ترخيص الوكالة الملاحية، يتضمن تعهد التوكيل الملاحى الالتزام بتحمل نفقات إعدام مشمول الحاويات المهمل، الخطر التى يتقرر إعدامها كشرط لمنح وتجديد تراخيص الوكالة الملاحية.

شمل القرار إخطار ومخاطبة غرف الملاحة: «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر» لإطار الشركات الواقعة فى نطاقها بالقرار.

من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن القرار يأتى بهدف سرعة التخلص من الحاويات المهمل الخطرة، التى تأتى كاستجابة للعديد من الجهات الرسمية، التى تتكلف الملايين، ولا يمكن التخلص منها عبر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

أوضح المصدر أن الهيئة قررت نهاية العام الماضى عدم خروج الحاويات الخطرة من الميناء، إلا حال توافر ساحات الخطر الخارجية، لتكون مؤمنة، ومجهزة لهذا الشأن، لا سيما أن هناك صعوبة فى توافر ساحات خارجية مجهزة لمثل هذه الحاويات.

تابع أن قرار تحمل التوكيل الملاحى لنفقات التخلص من مشمول الحاويات يأتى نتيجة تشكيل الهيئة للجنة برئاسة خالدعبدالعزيز، نائب رئيس هيئة الميناء وعضوية الجمارك، والشرطة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمبيعات الحكومية، للعمل على سرعة التخلص من الحاويات المهمل.

يرجع زيادة تكدس الحاويات المهمل بساحات ميناء الإسكندرية منذ أعوام طويلة، لتحول الميناء الأكبر فى مصر إلى مخزن كبير، رغم المحاولات المستمرة من 5 جهات حكومية، وغير حكومية، للتخلص منها دون جدوى.

بحسب آخر كشف لتلك الحاويات، نقلت 63 حاوية، وأعدمت 68، وعرض 65 فى مزادات، وإعادة تصدير 663، وصرف 889 بمعرفة أصحابها، بينما توجد ما يزيد عن 3 آلاف حاوية مهملة، ما تزال السلطات غير قادرة على التخلص منها.