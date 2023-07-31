الإسكندرية تكشف عن الطالبة السكندرية الوحيدة بقائمة أوائل الثانوية العامة

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيانا منذ قليل عن تواجد الطالبة فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الشعبة الأدبية.



وكان وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٨.٨%.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.