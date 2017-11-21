الإسكندرية تكثف جهودها لتلافى مخاطر الأمطار

معتز محمود



تضرب موجة من الأمطار المتوسطة محافظة الإسكندرية منذ يومين ، ورغم استمرار تلك الأمطار بصورة متقطعة لم ينجم عنها خسائر أو تلفيات بشكل ملحوظ كما حدث فى السنوات الماضية حتى الآن.

وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة كثفت جهودها لاحتواء أى أزمات قد تنجم عن الأمطار.



وفى السياق ذاته، قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية أمس بتثبيت عدد 3 نقاط رصد منسبة إلى روبير مساحى ثابت لمتابعه منسوب مخرج مياه صرف محطة التنقيه الغربية.



ومن المقرر أن تساهم النقاط الثلاثة التى تم تثبيتها فى متابعة منسوب مخرج مياه صرف محطة التنقيه الغربيه مقارنه بمنسوب مصارف الري تجنباً لارتفاع منسوب المياه بالمصارف خلال النوات والذى قد يؤدى بدوره إلى ارتداد المياه داخل المحطة.



كما تم دفع عدد من سيارات الصرف الصحى بالشوارع وتوزيعها على بعض النقاط الساخنة للمساهمة فى عدم تجمع الأمطار وشفطها بشكل سريع.



وخلال الأسابيع الماضية نفذت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة بالمحافظة عدة نماذج محاكاة الأمطار ، لاكتشاف أى عقبات أو مشكلات تعوق تصريف المياه من عدد من الشوارع والمنشآت المهمة.



وتم إجراء نماذج المحاكاة في بعض المناطق التي تعاني مشاكل في سقوط مياه الأمطار؛ بهدف التخلص من العيوب التي يمكن أن تظهر خلال تطبيق النماذج.



وقال مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه يجرى التنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الرى والتى تقوم برصد وتحليل بعض الخرائط التى توضح موقف الأمطار قبل 24 ساعة من حدوثها.



وأشار إلى إنه تم تطبيق نماذج المحاكاة بكوبري”مصطفى كامل الجديد” الذى تم إنشاؤه على كورنيش المدينة، فضلا عن تنفيذ أعمال المحاكاة لكوبري كليوباترا ومتابعة خط سير المياه للنفق وحث العاملين بالمنطقة على المتابعة أولًا بأول للاستعداد لفصل الشتاء المقبل.



وأوضح أن منطقة كارفور والدون تاون والتى كانت من أهم مناطق تجمع الأمطار فى السنة قبل الماضية خضعت أيضًا لتجربة محاكاة.



وكشف أنه تم دعم الشركة بسيارة لمواجهة السيول، وتم التنسيق مع الرى وادارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها، فضلًا عن تدبير سيارة مماثلة من إحدى المحافظات على سبيل الإعارة لمواجهة موسم الشتاء.



ونوّه بأنه تم مؤخرًا عقد الاجتماع الأول للغرفة باسم غرفة التعامل ومجابهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية “مجابهة شتاء 2017/ 2018” برئاسة اللواء أحمد متولى، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية.



وتم، خلال هذا الاجتماع، استعراض الاستعدادات لمواجهة للشتاء من اللواء أ.ح محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والذى أكد أنه سيتم الربط بين جميع المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة عن طريق اللا سلكى بقيادة غرفة عمليات المحافظة.



وأوضح أنه تم كذلك عمل مجموعة على الواتس للتواصل وحل المشكلات ونقل صور المواقع وحلها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن استعدادات شركة الصرف الصحى لمواجهة النوات المصاحبة للأمطار المتوقعة شملت تطهير الخطوط بطول 4300 كم تقريبًا فى الفترة من 30/3 وحتى 1/6.



وتابع: وتم التطهير للمحطات والمجمعات ثم إعادة التطهير للخطوط والمجمعات من أول سبتمبر، وتم التنسيق مع الرى وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها.



وفى سياق متصل قررت إدارة الحركة بهيئة ميناء الإسكندرية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج ، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

