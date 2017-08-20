الإسكندرية تكثف أعمالها لإنهاء تطوير الطريق الزراعي

مها يونس: تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية مدخل طريق الإسكندرية الزراعي بنطاق حي شرق، للوقوف علي جميع أعمال التطوير التي كلف بتنفيذها بالطريق من أعمال رفع كفاءة الأرصفة، وتحسين الإضاءة والدهانات وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطي.وشدد المحافظ على رئيس حي شرق، بسرعة الانتهاء من

مها يونس:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية مدخل طريق الإسكندرية الزراعي بنطاق حي شرق، للوقوف علي جميع أعمال التطوير التي كلف بتنفيذها بالطريق من أعمال رفع كفاءة الأرصفة، وتحسين الإضاءة والدهانات وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطي.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير، وزيادة التشجير بالجزيرة الوسطي، كما شدد علي تكثيف أعمال النظافة والاهتمام بمستوي الإضاءة به، والانتهاء من رفع كفاءة ودهان وترميم الأرصفة والبلدورات.



يأتي ذلك استكمالا للجهود التى تبذلها محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة، و ذلك بحضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.

