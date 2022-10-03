الإسكندرية تقرر رصف شارع المدارس في المنتزة أول بتكلفة 5 ملايين

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، إشارة بدء أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع المدارس بحي المنتزة أول بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبطول 1 كم وعرض نحو 12 مترا.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة منتزه أول، واللواء محمد عبدالله رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

وتأتي تلك تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية بالبدء الفوري في رصف الشارع عقب الانتهاء من أعمال المرافق، لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة وأن الشارع يضم عدد كبير من المدارس، في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

وقال محافظ الإسكندرية أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بسرعة البدء في أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع مدارس القدس الذي يضم نحو 7 مدارس، مشيرًا إلى أن الشارع كان يتم به أعمال لشركات المرافق من الصرف الصحي والغاز والاتصالات وغيرها.

وأضاف : “أننا كنا حريصين على سرعة الانتهاء من جميع أعمال إعادة الشىء لأصله بالشارع وخاصة بالتزامن مع عودة المدارس واستعدادا لموسم الشتاء” .