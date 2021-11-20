الإسكندرية

الإسكندرية تقرر تعطيل العمل الأحد بالمصالح الحكومية وتدعو لعدم النزول من المنازل إلا للضرورة

عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية
مها يونس 1:18 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21 1:18 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحدبجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

ودعا المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

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يستثنى من ذلك القرار ، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المسئولة، وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وفي وقت سابق قررت 10 محافظات بينها الإسكندرية تعديل الدراسة.

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وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة، وذلك بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة ، غدا الأحد لليوم الثاني.

واستثى قرارا المحافظ ، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ازدياد حدة الأمطار الرعدية على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

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وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تؤثر تلك الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة).

ومن المتوقع أيضا أن تتقدم للداخل لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا ولكن تكون أقل حدة.

  • محافظ الإسكندرية أثناء تفقده عمليات مواجهة الأمطار
  • أمطار الإسكندرية
  • أمطار الإسكندرية
  • محافظ الإسكندرية أثناء تفقده عمليات مواجهة الأمطار
  • محافظ الإسكندرية أثناء تفقده عمليات مواجهة الأمطار
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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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