«الإسكندرية» تقرر إعادة استغلال «كوتة» عبر مشاريع تجارية وترفهية

علمت ” المال ” أن محافظة الإسكندرية، تقوم حاليا بالعمل على إعادة استغلال منطقة أرض كوتة في الإسكندرية والتي تقع على مساحة 18 ألف متر مربع بمنطقة الأزاريطة وفقا لمصادر مطلعة لـ” المال ” .

وأوضحت المصادر، أنه يتم حاليا إنشاء منطقة تسمى كونكورد وهي عبارة عن محلات تجارية تصل إلى قرابة 18 محلا على التراز الروماني، بالإضافة إلى إنشاء مظلة ضخمة أمام المحلات لتكون استراحة لرواد المحلات التجارية بعد ترسيتها وتشغيلها.

كما تستهدف محافظة الإسكندرية إنشاء منطقة أكل متنقلة عبر سيارات متخصصة في هذا الشأن، وهو النموذج الذي بدأته محافظة الاسكندرية خلال العام الماضي بالترخيص لمثل هذه المشروعات بعددا من ميادين الاسكندرية أمام الشباب.

كما تقوم محافظة الإسكندرية بإعادة إنشاء بوابة المنطقة والتي ستكون على الطراز الروماني، كبوابة الإسكندرية على الطريق الزراعي والصحراوي.

وبمنطقة الكورنيش سيتم إنشاء منطقة ملاهي و منطقة لملاهي الأطفال (كيدز اريا ) ومن المقرر أن تكون مخصصة للسيرك الأوروبي، وفق المصادر ذاته.

كما سيتم إنشاء قاعات أفراح مطلة على شارع شامبليون والذي يقع غرب المنطقة، وذلك بعد أن كانت مخصصة كمنطقة انتظار للسيارات فقط خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المشروع يأتي بهدف استغلال المنطقة التي تم طرحها عدة مرات منذ عام 2011 لإنشاء فندق عالمي، إلا أنه شهد الغاء المزايدة لأكثر من مرة بسبب مقابل الانتفاع الذي تضمنته كراسة الشروط، حيث كانت قد طالبت محافظة الاسكندرية نحو 60 ألف جنيه للمتر المربع سنويا لمدة 30 سنه.

وكانت المحافظة أعلنت من قبل عن استغلال الأرض بإقامة فندق عالمى 7 نجوم إلى جانب عدد من المطاعم العالمية والقاعات المفتوحة والمناطق الترفيهية تكون إضافة لمكتبة الإسكندرية القريبة من موقع الأرض إلى جانب خدمة رجال الأعمال وزوار المدينة.

يذكر أن الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظ الإسكندرية كانت تقوم باستغلال الأرض خلال السنوات الماضية فى إقامة معارض مفتوحة تشارك فيها شركات القطاعين العام والخاص مثل معرض أهلا رمضان وأهلا مدارس، وأخير معرض العسل .

كما قامت المحافظة بمنح جزأ من المنطقة للسيرك القومي والذي لاقى قبولا لدى الشارع السكندري، حيث لأول مرة يتم عرض السيرك وسط المدينة.