الإسكندرية تقترب من فتح الشواطئ.. إسناد إدارة 3 مناطق لشركات خاصة

فتحت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، الباب أمام الشركات لاستغلال 3 شواطئ لمدة 3 أعوام، رغم استمرار غلق الشواطئ حتى الآن رسميًا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وفازت شركة شركة أحمد خلف بشاطئ أبو هيف، بقيمة 2 مليون جنيه سنويا، بما يعادل 6 ملايين جنيه خلال 3 أعوام، بعد منافسة مع قرابة 3 شركات.



كما فازت شركة الحاج جمال العشري ” صاحب سلسلة كافيهات سانتوس، بحق الانتفاع لشاطئ المندرة 1 المميز، بتكلفة تصل إلى 8.26 مليون جنيه سنويا، بما يعني أن قيمة التعاقد خلال 3 أعوام تصل إلى 24.6 مليون جنيه.

وفازت شركة أحمد عبدالستار بشاطئ العصافرة المميز، الذي يقع بجوار فندق الوردة البيضاء بمقابل 2.105 مليون جنيه أي بما يصل إلى قرابة 6.3 مليون جنيه خلال 3 أعوام.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قامت بطرح 9 شواطئ يتم إجراء المزايدات عليها تباعا، وتضم تلك الشواطئ شاطئ وانلي المميز “المندرة 2 سابقا”، والفنار المميز “أبو هيف الشرقي سابقا”، وأبو هيف المميز “أبو هيف الغربي سابقا”، شاطئ وكافيتريا السلسلة.

كما تضم الشواطئ طاحونة المندرة السياحي، والعصافرة المميز “العصافرة الشرقي”، وفريسكا المميز “ميامي المميز سابقا”، وسيدي بشر المميز “سيدي بشر 1 سابقا”، وشاطئ إيناس حقي “أبو هيف سابقا” ، ويتم إجراء المزايدات وفقًا للقانون 182 لسنة 2018.

من ناحية أخرى، أشار أحمد حسن أحد مستأجري الشواطئ إلى أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لافتا الى أن الشاطئ الذي كان إيجاره 500 ألف جنيه، ارتفع ليكون بواقع 3 ملايين جنيه سنويًا.

وفي نفس السياق تترقب الشركات التي تقوم بإدارة شواطئ الإسكندرية فتح الشواطئ رسميا خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن فتح الشواطئ.

وأكد بعض مسئولي تلك الشركات أن زيادة حالات الغرق أثرت كثيرا على قرار فتح شواطئ الإسكندرية، أكثر من أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن معظم حالات الغرق كانت بشواطئ العجمي.

وتقدمت شركات السياحة وقف المدفوعات التي تحصلها المحافظة، بسبب وقف الأعمال وليس مجرد تأجيل تلك المدفوعات، إلا أن المحافظة رفضت إلغاء تلك الأشهر التي تم وقفها من سنوات مقابل الانتفاع، ليتم وقف الدفع فقط خلال مدة الوقف، على ألا يتم إلغاء تلك الأشهر من مدفوعات حق الاستغلال.

وتميز الإسكندرية بكثرة شواطئها ما بين المعمورة شرقاً وحتى العجمى غرباً بطول يربو على 24 كيلو متر، وبسبب موقع الإسكندرية الجغرافى المميز وخصائصها الطبيعية أصبحت المدينة من أكبر موانئ شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط واكتسبت شهرتها كمصيف يقصده المصطافون من سكان الدول العربية.