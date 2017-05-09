الإسكندرية تفتتح الاجتماع الـ 13 للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم، الاجتماع الثالث عشر لنقاط اتصال بروتوكول المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى للبحر المتوسط ( SAP/BD ) والذى يقام على مدار ٤ أيام فى الفترة من ٩ حتى ١٢ مايو الحالى بالفورسيزون بمشاركة ممثلين لدول حوض البحر المتوسط.

وقال سلطان إن الاجتماع ينعقد بشأن مناقشة الأنشطة المتعلقة بحماية التنوع البيولوجى بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة من خلال التعاون مع المركز للتعرف على أنشطته وأهدافه في مجال حماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط تتضمن تقديم المساعدة الفنية لدول البحر المتوسط من أجل إنشاء المحميات البحرية وحسن إدارتها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى دراسة أهم الأنواع والبيئات البحرية والساحلية فى البحر المتوسط واقتراح تدابير عملية لحمايتها وصونها، ودراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وترشيد الاستغلال المستدام للثروات البحرية، وبناء القدرات.

على الصعيد ذاته أوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التى تستهدف حماية البيئة البحرية من خلال العديد من الجهات العلمية والحكومية مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجامعة الإسكندرية والأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، مؤكدا أن هذه الجهات تهتم جميعا بتنفيذ وتطبيق بروتوكولات صون وحماية البحر المتوسط في إطار وفاء مصر بالتزاماتها الدولية وحرصا منها على صون وحماية البحر المتوسط لما له من مكانة اجتماعية وثقافية واقتصادية وروحية مشتركة بين دول حوض البحر المتوسط على مر التاريخ.

وفي ختام كلمته دعا جميع الحضور لاستغلال الفرصة لزيارة المدينة والتعرف على معالمها الأثرية والثقافية والحضارية والتي من أهمها مكتبة الإسكندرية ومتحف الأحياء البحرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جايتانو ليونى منسق برنامج خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور خليل عطية مدير مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، والدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلى الدور العربية والأجنبية من نقاط الاتصال للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.