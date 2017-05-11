الإسكندرية تفتتح الاجتماع الـ 13 للمحميات الطبيعية بالبحر المتوسط

مها يونسافتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاجتماع الثالث عشر لنقاط اتصال بروتوكول المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحر المتوسط ( SAP/BD ) والذي يقام على مدار ٤ أيام في الفترة من ٩ حتى ١٢ مايو الجاري بالفور سيزون بمشاركة ممثلين لدول حوض البحر المتوسط. وقال سلطان إن

مها يونس

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاجتماع الثالث عشر لنقاط اتصال بروتوكول المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحر المتوسط ( SAP/BD ) والذي يقام على مدار ٤ أيام في الفترة من ٩ حتى ١٢ مايو الجاري بالفور سيزون بمشاركة ممثلين لدول حوض البحر المتوسط.

وقال سلطان إن الاجتماع ينعقد بشأن مناقشة الأنشطة المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط، مشيرار إلى أن إتاحة الفرصة من خلال التعاون مع المركز للتعرف على أنشطته وأهدافه في مجال حماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط تتضمن تقديم المساعدة الفنية لدول البحر المتوسط من أجل إنشاء المحميات البحرية وحسن إدارتها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى دراسة أهم الأنواع والبيئات البحرية والساحلية في البحر المتوسط واقتراح تدابير عملية لحمايتها وصونها، ودراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وترشيد الاستغلال المستدام للثروات البحرية، وبناء القدرات.

على الصعيد ذاته أوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية البيئة البحرية من خلال العديد من الجهات العلمية والحكومية مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجامعة الإسكندرية والأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، مؤكدا أن هذه الجهات تهتم جميعا بتنفيذ وتطبيق بروتوكولات صون وحماية البحر المتوسط في إطار وفاء مصر بالتزاماتها الدولية وحرصا منها على صون وحماية البحر المتوسط لما له من مكانة اجتماعية وثقافية واقتصادية وروحية مشتركة بين دول حوض البحر المتوسط على مر التاريخ.

وفي ختام كلمته دعا جميع الحضور لاستغلال الفرصة لزيارة المدينة والتعرف على معالمها الأثرية والثقافية والحضارية والتي من أهمها مكتبة الإسكندرية ومتحف الأحياء البحرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جايتانو ليوني منسق برنامج خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور خليل عطية مدير مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، والدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي الدور العربية والأجنبية من نقاط الاتصال للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.