«الإسكندرية» تعود لنادى «85 ألف حاوية شهرياً»

■ 2.3 مليار جنيه صافى ربح 11 شهراً السيد فؤادحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة خلال مايو الماضي، أكبر معدل لها فى 11 شهرا من حيث معدلات التداول لترجع مرة أخرى لنادى 85 ألف حاوية شهريا، بعد أن وصلت معدلاتها خلال الأشهر الأخيرة بين 65 و71 ألف حاوية فقط شهريا.وقال مصدر مس



■ 2.3 مليار جنيه صافى ربح 11 شهراً



السيد فؤاد

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة خلال مايو الماضي، أكبر معدل لها فى 11 شهرا من حيث معدلات التداول لترجع مرة أخرى لنادى 85 ألف حاوية شهريا، بعد أن وصلت معدلاتها خلال الأشهر الأخيرة بين 65 و71 ألف حاوية فقط شهريا.

وقال مصدر مسئول بالشركة أنها حققت فى مايو الماضى 86 ألف حاوية، بعد أن كانت فى يناير 64 ألف وفبراير 68 ألف ومارس 75 ألف وأبريل 81 ألف حاوية.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة فى مؤشراتها خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالى الحالي، ارتفاع صافى الأرباح بعد الضريبة بنسبة %23.9 على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 2.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، مقابل أرباح بقيمة 1.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وارتفع مجمل ربح الشركة خلال الفترة لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه مجمل ربح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وكانت المؤشرات المالية للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2018، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة %17.75، نتيجة نمو الإيرادات، حيث حققت أرباحا بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى 2016-2017.

وطرحت الشركة عددا من المناقصات كانت أهمها توريد 4 ونش شوكة ثقيل وذلك لمحطتى الإسكندرية والدخيلة، بتأمين قدره مليون جنيه، علاوة على توريد عدد 3 ونش حاويات خفيف حمولة 16 طن لمحطتى الإسكندرية والدخيلة.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالى الماضى (2017-2018) ارتفاع صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة %11.8، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة فى بيان لها مؤخرا، أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016-2017).

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة %10.37، حيث سجلت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016-2017).

وكشفت مؤشرات نتائج أعمال الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالى الحالي، ارتفاع صافى الأرباح بعد الضريبة بنسبة %23.9، حيث حققت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 2.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، مقابل أرباح بقيمة 1.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 744.8 مليون جنيه، موزعاً على 148.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وقررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، تثبيت تعريفتها خلال العام المالى الجاري، بعد أخر تعديل لها خلال اغسطس من العام الماضي.

وقد قامت الشركة بتخفيض تعريفتها فى أغسطس من العام الماضى بنسبة تصل إلى %20 فى المتوسط لنحو 8 خدمات ملاحية، مع زيادات التعريفة على خدمتين بنسبة تصل إلى %60 فى خطوة مفاجئة للسوق الملاحية.