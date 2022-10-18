الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية الأسبوع الأول من نوفمبر

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة، تأتي أولها بجلسة يوم الاثنين 31 /10 /2022 ، لاستغلال جراج أبي العباس بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت نحو 150 ألف، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.



وتأتي الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 1 /11 /2022، وذلك لحق استغلال موقف انتظار سيارات الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت نحو 50 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.



أما جلسة يوم الأربعاء 2 /11 /2022، تشهد حق استغلال موقف انتظار سيارات المتحدة بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت نحو ٢٠٠ ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الخميس 3 /11 /2022، حق استغلال موقف انتظار سيارات بجوار مول ديزينيا خلف محلات النساجون الشرقيون بالطريق الصحراوى بمحرم بك بنطاق حي وسط،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 50 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.



كما قررت محافظة الإسكندرية طرح حق استغلال منفذ شاطىء جليم وبيع الخردوات بنطاق حي شرق للمزايدة العلنية بجلسة يوم الأحد 6 /11 / 2022، بقيمة تأمين مؤقت نحو 40 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

ووفقا للمحافظة يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 ٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما حددت محافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.