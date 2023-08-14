«الإسكندرية» تعلن تلقي طلبات المشاركة في مناقصة أعمال الهدم والإزالة.. تعرف على الشروط

تعلن محافظة الإسكندرية من الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظه الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات”.

وطلبت تقديم عدد من المستندات أولها السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى)، والبطاقة الضريبية (سارية).

يأتي ذلك بالإضافة إلى القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات، شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة.



كما طلبت بيانا بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة، تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات.



وأوضحت محافظة الإسكندرية في إعلانها أنه يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى ٢٠٢٣/٨/٢٣، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية.



(إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار

مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده أعلاه، علمًا بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.