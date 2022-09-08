الإسكندرية تعد قاعدة بيانات إلكترونية للتنبؤ بالظواهر الطبيعية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، معاون محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن مجموعة من التحليلات الرقمية التي ترتكز على عمل نماذج محاكاة للتنبؤ بالعديد من الظواهر الطبيعية مثل الأمطار والمناطق الأكثر خطورة وغيرها.

وأوضحت جاكلين أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات عالمية عبر استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الخميس لديوان عام محافظة الإسكندرية بهدف استعراض جهود التطوير المؤسسي الرقمي، بجانب نبذة عن عمليات التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية والتعرف على تجارب المستفيدين، وتكريم أوائل المعهد بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير ثلاثة مكاتب بريد بعد تطويرها هي سموحة والسرايا وبولوكلي، علاوة على مقر شركة فودافون للخدمات الدولية، بالإضافة إلى تفقد وحدة تشخيص عن بعد بمستشفى سموحة الجامعي، ومؤسسة رعاية علي بن أبي طالب.

يصاحب الوزير خلال جولته، المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والمهندس عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.