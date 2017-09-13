الإسكندرية تعتمد المخطط التفصيلى للنهضة الصناعية دون التنسيق مع المستفيدين

❐ جمعية المستثمرين: المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1400 فدان مملوكة للأفراد

❐ سليمان: 15 شركة ومصنعاً تعمل حالياً فى أنشطة متنوعة

❐ المنطقة لا تزال تعانى غياب بعض الخدمات وفى مقدمتها الصرف الصحى

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معتز محمود

تسعى محافظة الإسكندرية حالياً لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية أول غرب المحافظة، لجذب المشروعات التنموية الجديدة ودفع عجلة الاستثمار بها.

ومع إعلان المحافظة عن اجتماعات تتم للنهوض بتلك المنطقة الصناعية، غاب عن تلك الاجتماعات المستثمرين بالمنطقة وملاك الأراضى.

وقال الدكتور عبدالواحد سليمان، رئيس جمعية مستثمرى النهضة الصناعية، إن المنطقة لها طبيعة خاصة، كونها أراضى مملوكة لأفراد.

وأضاف لـ«المال» أن المنطقة تضم حالياً نحو 15 شركة ومصنعًا فى أنشطة متنوعة، لافتا إلى أنه لم يتم التنسيق مع المستثمرين أو إجراء أى اجتماعات مع المحافظة أو الحى التابع له تلك المنطقة قبل الأعلان عن هذا المخطط.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى النهضة الصناعية، إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1400 فدان مملوكة بالكامل للأفراد، ولا تتبع المحافظة.

وعقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية منذ عدة أيام اجتماعا لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية أول، بحضور اللواء أحمد بسيونى رئيس حى العامرية أول، ومديرة الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة، وذلك فى إطار دفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية للمحافظة.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع رئيس حى العامرية أول ومديرة التخطيط بالمحافظة بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج شهادات الصلاحية لاعتماد الخريطة التفصيلية، والبدء الفورى بالعمل بها.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النهضة من شأنه تحقيق طفرة استثمارية وتنموية فى غرب الإسكندرية، وتشجيع الاستثمارات وجذبها لتحقيق التنمية الشاملة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة فى منطقة غرب وهو ما يعد قاطرة التنمية بالإسكندرية.

وبدوره اعتبر رئيس جمعية مستثمرى النهضة الصناعية، أن تخطيط المنطقة يحتاج لعدة متطلبات، على رأسها انشاء عدة شوارع بها، لافتاً إلى أنها تضم حالياً شارعا واحدا فقط.

وأوضح سليمان أن المصانع الموجودة بالمنطقة تتركز على جانبى هذا الطريق الوحيد، لافتاً إلى أن المنطقة لا تزال تعانى غياب بعض الخدمات وفى مقدمتها الصرف الصحى.

على الصعيد نفسه؛ أوضح محمد سلطان أن المحافظة بصدد دراسة كل المساحات والمواقع التى يمكن الاستفادة منها واستخدامها، مشيرا الى ان زيادة الحيز العمرانى والتوسع فى غرب الإسكندرية هو مستقبل الإسكندرية لخلق فرص عمل وفرص استثمارية صناعية.

وأكد سلطان أن الاستثمار والتنمية داخل المحافظة هى أساس تقدم الإسكندرية، التى لديها العديد من الفرص الجيدة للاستثمار، وتتيح فرص العمل للجميع، كما أن هناك العديد من المقومات التى تساعدها على ذلك فهى تمتلك ميناء بالإضافة إلى تطوير وتحديث شبكة الطرق بها.

من جانبه يقول أحد المستثمرين الصناعيين ومالك أرض بالمنطقة أن المستثمرين يواجهون منذ عدة سنوات مشكلات تتعلق بإصدار التراخيص داخل المنطقة لأراضيهم، وهو ما يجب وضعه فى الحسبان عند وضع مخطط تفصيلى للمنطقة.

وأضاف أن معظم تلك المشكلات تعود إلى أن المنطقة كانت فى الأساس منطقة زراعة وما زالت حيازتها زراعية رغم صدور بعض القرارات التى حددت أجزاء معينة فى النهضة كمصانع، وتم تخصيصها لكل أنواع الصناعات التى تخدم الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن سعى محافظة الإسكندرية لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النهضة من شأنه تحقيق طفرة استثمارية بها، ووضع حلول للمشكلات التى ظلت تعانى منها المنطقة وفى مقدمتها غياب التخطيط وعدم وجود شوارع وبعض الخدمات.

وشدّد على أنه فى حال انشاء شوارع جديدة ستكون هناك ضرورة لنزع ملكية بعض الأراضى، خاصة أن هناك مبانى قائمة بالفعل، لا يعلم أحد مصيرها.

ولفت إلى أن أحد المستثمرين منذ قرابة أسبوعين تم هدم ثلاجة له من قبل الحى، بسبب إنشائها بدون ترخيص، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات المهدرة سببها عدم صدور تراخيص بناء فى تلك المنطقة بدعوى أنها منطقة غير مخططة.

واقترح أن يتم إبرام اتفاق بين محافظة الإسكندرية وهيئة التنمية الصناعية لتطبيق وتفعيل الآليات والنظم المطبقة على الأراضى الصناعية بالجمهورية على تلك المنطقة.

وتابع: إنه وفقاً لتلك الآليات فإن المستثمر عند رغبته فى إنشاء أى مشروع صناعى بأى محافظة يطلب منه التوجه لهيئة التنمية الصناعية للحصول على تراخيص البناء لأن المحافظة تعد جهة غير فنية بالمجال الصناعى.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدورها بطلب دراسة جدوى عن المشروع قبل إعطائه التراخيص اللازمة للمستثمر الذى يذهب بها للمحافظة لشراء الأرض منها، تمهيداً لإنشاء المشروع.

وأوضح أن تطبيق هذه الآليات فى حال أبرمت المحافظة الاتفاقية مع هيئة التنمية الصناعية ليشمل منطقة النهضة الصناعية سيؤدى إلى توفير جهد على المستثمر وعدم اللجوء للتعامل مع موظفى الحى والمحليات.

وأكد أن تخطيط المنطقة سيؤدى بلاشك إلى تحسن مناخ العمل بها وتسهيل اجراءات أستخراج التراخيص.

يُشار إلى أنه لا يوجد أى دور لهيئة التنمية الصناعية فى منطقة النهضة، كون دورها يقتصر فقط على المدن الصناعية، وبالتالى لا تستفيد النهضة من أى امتيازات تمنح للمناطق الصناعية.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم تحديد «النهضة» من ضمن المناطق الصناعية فى محافظة الإسكندرية بقرار رئيس الوزراء رقم 440 لسنة 2000، حيث حدد القرار أجزاءاً معينة فى النهضة، بمساحة لا تقل عن مليار و800 ألف متر مربع، تم تخصيصها لكل أنواع الصناعات التى تخدم الاستثمار فى مصر.

وقام الرئيس مبارك بافتتاح أول مصنع تم إنشاؤه فى المنطقة، وكان مخصصا للصناعات الغذائية، والمنطقة مكونة من 4 قطع، الأولى على مساحة 2743 فداناً والثانية على نحو 850 فداناً، بينما تبلغ مساحة المنطقة الثالثة حوالى 521 فداناً، وتقع فى المنطقة الرابعة مخازن مصلحة الجمارك.