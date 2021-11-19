الإسكندرية تطلق 7 تحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم من نوة المكنسة

المحافظ يكلف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة حالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة للتدخل الفوري

أصدرت محافظة الإسكندرية 7 تحذيرات وجهتها لمواطني الثغر، بالتزامن مع هطول الأمطار بغزارة في أول الأيام الفعلية لنوة المكنسة، وتم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم، على رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار، أو لافتات الإعلانات، وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتمثلت أول تلك التعليمات في تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارة رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق .

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

وفي هذا الصدد أوضح محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتقوم الغرفة باستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد الشريف أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقال الشريف أنه تقرر تعطيل الدراسة غداً السبت 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون )، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.