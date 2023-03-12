الإسكندرية تطلق مشروع تطوير شارع النبي دانيال بتكلفة 103 مليون جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترا، باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر ب 103 ملايين جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

أكد المحافظ أن شارع النبي دانيال هو أقدم وأعرق الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يعود تاريخ الشارع إلى عام 331 قبل الميلاد عندما أمر الإسكندر الأكبر المهندس الأغريقى دينوقراطيس ببناء مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة جديدة لأمبراطوريته لما وجده فيها من موقع ممتاز يجعلها نواه لعصر جديد وكان شارع النبي دانيال هو جزء من الشارع الرئيسى الطولى للمدينة وقت إنشاءها.

قال الشريف إن الشارع بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة حيث يضم ؛ الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية، ومسجد النبي دانيال، مما يخلق حالة فريدة من تجمع الأديان فى أنحاء العالم وتجسيدا مصرى حقيقي لمقوله “إن الدين لله والوطن للجميع”.

وأشار إلى أن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها حيث يوجد نحو 15 مبني تراثي بالشارع.

وأوضح المحافظ أن هناك مخطط و رؤية استراتيجية لتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإسكندرية للحفاظ عليها وعودتها إلى سابق عهدها وخاصة أن التغيرات المناخية قد أثرت عليها، مؤكدا بأنه سيتم الاهتمام بالمكتبات المتواجدة في الشارع وتوحيد شكلها والالتزام بشكل موحد للحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للشارع ولعدم إعاقة حركة المرور.

وأكد أن الهدف من التطوير هو ترميم لكل واجهات والمباني الموجودة مع الحرص على لون المباني التراثية.

ومن جانبها؛ أشارت عازر؛ إلى أنه سيكون هناك تكامل بين تطوير شارع النبي دانيال و بين أعمال التطوير التي تمت في محطة مصر، لافتة إلى أن شارع النبي دانيال شاهد على تاريخ الإسكندرية لذا فان جميع أجهزة الدولة تتكاتف لإعادة الرونق إلى هذا الشارع.

وأكدت بأنه سيتم الاهتمام بمنافذ بيع الكتب التي بالشارع وتوحيد شكلها، وسيكون هناك تكامل مع جميع المباني التراثية التي في الشارع وكذا التكامل مع مشروع التطوير الذي تم في محطة مصر .