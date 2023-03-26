«الإسكندرية» تطفئ أنوار الجهات غير الحيوية لمدة ساعة احتفالا بـ«ساعة الأرض» (صور)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية احتفلت مساء اليوم بـفعالية “ساعة الأرض Earth Hour” أكبر حدث بيئى عالمي سنوي، بإطفاء أنوار الجهات غير الحيوية لمدة ساعة بدءا من الساعة 8:30 م. حتى 9:30 م. وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الهدف الرئيسي من احتفالية “ساعة الأرض” هو مواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الإحتباس الحرارى.

وأوضح الشريف أنه تم إطفاء الأنوار بمبنى الديوان العام، وفي كافة المعالم والجهات والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.