الإسكندرية تطرح 7 شواطئ للمزايدات العلنية العامة

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من الشواطئ والمواقع في مزايدات علنية عامة، حيث حددت بجلسة يوم الأحد الموافق 6/6 /2021 طرح شاطئ البيطاش المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنيها.

وستشهد جلسة يوم الأحد أيضا طرح شاطئ الهانوفيل الغربي المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنيها.

وفي سياق متصل ستنعقد جلسة يوم الإثنين الموافق 7 /6 /2021، لطرح شاطئ السلام 2 المميز بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، بالإضافة إلى طرح شاطيء بليس (1) بنظام “خدمة لمن يطلبها”، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 /6 / 2021 لطرح شاطيء فاملي بيتش بنظام الخدمة لمن يطلبها بقيمة تأمين مؤقت خمسين ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

وستشهد ذات الجلسة طرح شاطيء أبو تلات (1) المميز، بقيمة تأمين مؤقت ب 25 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، بالإضافة إلى شاطيء أبو تلات (2) المميز، بقيمة تأمين مؤقت ب 25 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

كما ستشهد جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 /6 / 2021، حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ السرايا العام بحي المنتزة أول، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ ميامي العام بحي المنتزة أول، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

ومن المقرر أن تشهد جلسة يوم الخميس الموافق 10 / 6 /2021، حق استغلال الألعاب المائية بشاطيء جليم العام بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية،وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، بالإضافة إلى حق استغلال الألعاب المائية بشاطيء شهر العسل بحي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الأحد الموافق 13 / 6 / 2021 طرح موقف انتظار سيارات جليم بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 399 جنية، بالإضافة إلي طرح موقف انتطار سيارات ستانلي بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية،وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

ومن المقرر أيضاً طرح حق استغلال كافتيريا ممشي كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل كورنيش كيلوباترا بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط 3 آلاف جنيه، وذلك بجلسة يوم الإثنين الموافق 14 / 6 / 2021.

كما أعلنت المحافظة عن طرح حق استغلال كافتيريا كامب شيزار والمنطقة المنخفضة أسفل سور الكورنيش بجوار ممر كامب شيزار بحي وسط، بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط 3 آلاف جنيه، وذلك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 2021.

ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، ستقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة التعاقدات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يسدد نسبة التأمين لكل عملية علي حدة طبقا لكراسات الشروط والمواصفات المطروح علي أساسها العمليات، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.