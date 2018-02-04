الإسكندرية تطرح 4 قطع أراضي بالمزاد العلني في 25 فبراير

مها يونس : طرحت محافظة الإسكندرية اليوم أربعة قطع أراضِ للمزايدة العلنية بنطاق حي شرق وحي غرب، مُستهدفة إقامة نشاط "سكني، خدمي، إداري وتجاري"، وذلك بجسلة الأحد بالخامس والعشرون من فبراير الجاري بمقر ديوان عام المحافظة. جاء ذلك بعدما نجحت…

مها يونس :

طرحت محافظة الإسكندرية اليوم أربعة قطع أراضِ للمزايدة العلنية بنطاق حي شرق وحي غرب، مُستهدفة إقامة نشاط “سكني، خدمي، إداري وتجاري”، وذلك بجسلة الأحد بالخامس والعشرون من فبراير الجاري بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بعدما نجحت محافظة الإسكندرية مؤخراً في تسويق قطعة أرض بمنطقة سموحة خلال مزايدة علنية والتي تمت ترسيتها بمبلغ قُدر نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد طرحها للمرة الرابعة على التوالي، منذ عام 2011، وذلك في الوقت الذي تفشل فيها مزايدات عديدة بالثغر نتيجة ارتفاع الأسعار، وفقاً للركود بالسوق العقاري السكندري، مما تسبب في عزوف المُتقدمين إليها، وذلك وفقاً لمصدر مُطلع بديوان عام محافظة الإسكندرية.

ومن المعروف أن الأراضي المطروحة للمزايدات بمحافظة الإسكندرية تتعرض عادة إلى عدم الوصول للسعر الأساسي، ويتم تأجيلها، وإجراء الطرح مرة أخرى.

ويستهدف المزاد العلني المُقرر إنعقاده خلال الشهر الجاري بيع قطعة الأرض الكائنة أسفل كوبري 14 مايو بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق، والتي تقع على مساحة 1708 متر مربع، والمُخصصة للنشاط السكني، بالإضافة إلى بيع قطعة الأرض الكائنة بجوار شركة مرسيدي على الطريق الزراعي والواقعة ضمن مشروع تخطيط طريق مصر – إسكندرية الزراعي من طريق محمد علي ، وحتى الطريق الصحراوي بنطاق حي شرق، والتي تقع على مساحة 500 متر مربع، ومُخصصة للنشاط الخدمي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى بيع قطعة الأرض الكائنة خلف شركة توزيع الأدوية بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حي غرب، والكائنة على مساحة 2000 متر مربع، ومُخصصة للنشاط “الخدمي، الإداري، والتجاري”، إضافة إلى بيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النزهة خلف شركة النيل العامة لإنشاء الطرق على الطريق الزراعي بنطاق حي شرق، والواقعة على مساحة 7500 متر مربع، ومُخصصة للنشاط السكني والخدمي.