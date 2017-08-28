الإسكندرية تطرح 18 محلًا فى مزايدة علنية 11 سبتمبر

مها يونس أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن طرح عملية استغلال لعدد 18 محلا بنفق خالد بن الوليد بنطاق حى منتزه أول، في مزايدة علنية عامة بجلسة الحادي عشر من سبتمبر المُقبل، لافتاً إلى أن قيمة التأمين المؤقت تبلغ نحو ٢٥٠٠٠٠ جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات بـ 500 جنيه، وذ

مها يونس

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن طرح عملية استغلال لعدد 18 محلا بنفق خالد بن الوليد بنطاق حى منتزه أول، في مزايدة علنية عامة بجلسة الحادي عشر من سبتمبر المُقبل، لافتاً إلى أن قيمة التأمين المؤقت تبلغ نحو ٢٥٠٠٠٠ جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات بـ 500 جنيه، وذلك لمدة استغلال ثلاث سنوات.

يُشار إلى أنه من المُقرر تقديم طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة العقود والمشتريات بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمنطقة أبيس أمام الغابة الترفيهية، وذلك نظير سداد قيمة الكراسة والذي يُسدد قيمه التأمين المؤقت إما نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفي أو بخطاب ضمان ابتدائي ساري المفعول لمدة ٤ أشهر، وغير مقترن بأي شرط أو تحفظ، على أن تقدم العطاءات بمبنى الديوان العام.

وقال “سلطان” إن هذا في إطار حرص الإسكندرية على توفير فرص أكبر للاستثمار واستغلال كل موارد المحافظة المتاحة.