الإسكندرية تطرح 13 مناقصة تهدف إلى رصف أحياء المحافظة

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح العمليات ١٣ مناقصة لرصف أحياء المحافظة و طرح ٣٠ باكية بسوق الناصرية و طرح كافيتريا بالمقصورة الرئيسية بمدرج “3” بإستاد الإسكندرية وذلك للمزايدة العلنية العامة.

وعلى صعيد المناقصات العامة تشهد جلسة يوم الإثنين 2023/12/4،رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (1)، بقيمة تأمين 200 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

كما تشهد ذات الجلسة طرح مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 170 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الثلاثاء 2023/12/5 مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 160 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتشهد ذات الجلسة مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 120 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

أما جلسة يوم الأربعاء 2023/12/6، تم طرح مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (3)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 200 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتشهد ذات الجلسة عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (1)،بقيمة تأمين مؤقت نحو 140 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتشهد جلسة يوم الخميس 2023/12/7 طرح مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 200 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتشهد ذات الجلسة مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية ثان، بقيمة تأمين مؤقت نحو 135 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الخميس 2023/12/14، طرح مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (4)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 185 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 125 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتشهد جلسة يوم الإثنين 2023/12/18 طرح مناقصة رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 65 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (2)،بقيمة تأمين مؤقت نحو 150 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

وتضم ذات الجلسة أيضا طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 400 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 599 جنيه.

أما على صعيد المزايدات العلنية العامة، حددت المحافظة جلسة يوم الخميس 2023/12/14 لإستغلال كافيتريا المقصورة الرئيسية بمدرج (3) بستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 20 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

أما بجلسة يوم الأحد 2023/12/17 قررت محافظة الإسكندرية طرح استغلال عدد (30) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 500 جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه

ووفقاً لمحافظة الإسكندرية ، يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال مواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة

كما يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي : – بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، أما بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية .

كما تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.