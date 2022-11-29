الإسكندرية تطرح 10 جلسات مزادات علنية ديسمبر المقبل.. تعرف على التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة بـ 10 جلسات خلال ديسمبر المقبل.

تشهد جلسة يوم الخميس 8 /12 /2022 عملية استغلال عدد (70) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 500 جنيه لكل باكية ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الخميس 15 /12 /2022 عملية استغلال موقف انتظار سيارات كليوباترا بنطاق حي شرق،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 250 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 499 جنيه.

وتشهد جلسة يوم الأحد 18 /12 /2022،عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في شارع النقل والهندسة بسموحة بنطاق حي شرق،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الأثنين 19 /12 /2022، طرح عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في الشارع أمام الأكاديمية البحرية فرع ميامي امتداد إسكندر إبراهيم بنطاق حي المنتزة أول، وذلك قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما يُطرَح بجلسة يوم الثلاثاء 20 /12 /2022 استغلال أماكن الإنتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف “أمام مركز التدريب المهني، أمام أسواق رنين، أمام أسواق فتح الله للجملة” بنطاق حي المنتزة أول،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف “أمام سور الملعب وأرض الملاهي، أمام معرض ناشيونال موتورز والفقي ستايل، أمام كافيتريا الباشا وكافيتريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات” بنطاق حي المنتزة أول،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

أما بجلسة يوم الخميس 22 /12 /2022، يتم طرح عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف “أمام أرض المعارك (أمام قاعات الأفراح)” بنطاق حي المنتزة أول، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع خليل حمادة بنطاق حي المنتزة أول،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 5 ألاف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

فيما تشهد جلسة يوم الأحد 25 /12 /2022، عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف “أمام كارفور سيتي لايت، أمام مسجد عباد الرحمن ودار العلاج، أمام معرض الياباني، أمام معرض أولاد الياباني والدياش، أمام حلواني لولودي “بحري طريق مصطفى كامل” بنطاق حي المنتزة أول،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما تشهد ذات الجلسة عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف “بجوار مركز التدريب البحري، بجوار مسجد الشامي، ما بين شارع السيدة عائشة وشارع المدارس” بنطاق حي المنتزة أول، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

ووفقا لإدارة التعاقدات يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

كما يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.