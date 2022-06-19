«الإسكندرية» تطرح مناقصة للتعاقد مع شركة أمن لتأمين مشروع بشاير الخير

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مناقصة عامة للتعاقد مع إحدى شركات الأمن والحراسة للقيام بتأمين مشروع بشاير الخير (3، 5) بجلسة يوم الأحد 26/ 6/ 2022، بقيمة تأمين مؤقت 100 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

ووفقا للمحافظة ، يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالديوان العام، أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة وذلك بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، كما يسدد التأمين النهائي بنسبة 5٪ من قيمة العملية عند التعاقد.

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.