الإسكندرية تطرح مزايدات علنية لمواقف انتظار سيارات ومطاعم وشواطئ الشهر المقبل

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مزايدات علنية بدءا من نهاية أكتوبر الجاري وحتى ٢٠ نوفمبر المقبل.

ووفقا لإدارة التعاقدات تم تحديد جلسة يوم الأحد 30 /10 /2022 لطرح استغلال عدد (2) كافيتريا باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي (كافيتريا كلوب هاوس، كافيتريا المقصورة الرئيسية مدرج 3) بنطاق حي وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت لكل كافتيريا 15 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.



كما تحدد لجلسة يوم الأحد 6 /11 /2022، طرح حق استغلال منفذ شاطىء المندرة المجاني وبيع الخردوات بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 50 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.



وتشهد جلسة يوم الاثنين 7 /11 /2022 طرح حق استغلال كافيتريا ومطعم وممشى كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل الكورنيش بنطاق حي شرق، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 2 مليون جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 3 آلاف جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الثلاثاء 8 /11 /2022 حق استغلال موقف انتظار سيارات الإبراهيمية بنطاق حي وسط، بقيمة تأمين مؤقت نحو 200 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.



وتَحدد بجلسة يوم الأربعاء 9 /11 / 2022، طرح حق استغلال كافيتريا ومطعم ممر كامب شيزار والمنطقة الصخرية المجاورة لها أسفل رصيف الكورنيش بنطاق حي وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو ٢ مليون جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 3 آلاف جنيه.

أما بجلسة يوم الخميس 10 /11 / 2022، من المقرر طرح حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 200 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الأحد 13 /11 / 2022، طرح حق استغلال مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 2 مليون جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 3 آلاف جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى جلسة يوم الاثنين 14 /11 / 2022، والمقرر أن يطرح من خلالها حق استغلال مبنى مطعم ستانلي والدور الأرضي والمنط بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 500 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الثلاثاء 15 /11 / 2022، طرح حق استغلال موقف انتظار سيارات فتح الله المنتزة بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 150 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

كما تشهد ذات الجلسة طرح حق استغلال مبالة ركس بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت نحو 10 آلاف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

أما بجلسة يوم الأربعاء 16 /11 / 2022، تقرر طرح حق استغلال أماكن الإنتظار في ميدان الخرطوم بنطاق حي وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 50 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد ذات الجلسة طرح حق استغلال أماكن الإنتظار أمام مستشفى مبرة العصافرة بشارع الملك حفني العصافرة بحري بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 10 آلاف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الخميس 17 /11 / 2022، طرح حق استغلال أماكن الإنتظار أمام مرور محرم بك وأمام الفحص الفني للمرور بنطاق حي وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 15 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد نفس الجلسة طرح حق استغلال أماكن الإنتظار في شارع المتحف اليوناني الروماني بنطاق حي وسط،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 15 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتختتم الجلسات بيوم الأحد 20 /11 / 2022 لطرح حق استغلال شاطئ الهانوفيل، بنظام الخدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

ووفقا لإدارة التعاقدات يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

ووفقا لإدارة التعاقدات تَحدد آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.