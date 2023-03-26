الإسكندرية تطرح عددا من المزايدات العلنية أبريل المقبل.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة أولها بجلسة يوم الأحد 2 /4 / 2023، عملية حق استغلال باكيات بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، قيمة التأمين المؤقت 500 جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وجلسة يوم الإثنين 3 / 4 / 2023، طرح عملية حق استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق، قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

أما بجلسة يوم الثلاثاء 4 /4 / 2023 طرح عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى طرح عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق،قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

كما تشهد جلسة يوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 طرح عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك،قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

أما بجلسة يوم الخميس 6 /4 / 2023 طرح عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات حرم القلعة بنطاق حي الجمرك،قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه و قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الأحد 9 / 4 / 2023 طرح عملية حق استغلال جراج سانت كاترين بنطاق حي الجمرك، قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وبجلسة يوم الأثنين 10 / 4 / 2023، طرح عملية حق استغلال كافيتريا كلوب هاوس باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط، قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه ، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى طرح عملية حق استغلال صالة اللياقة البدنية باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط،قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وأكدت المحافظة في بياناً لها أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما حددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.