الإسكندرية تطرح شاطئ «أبو العباس» في مزايدة علنية (تفاصيل)

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك وذلك بجلسة المزايدة يوم الإثنين 21/ 8/ 2023

وأشارت إلى أن قيمة التأمين المؤقت تبلغ نحو 100 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما أعلنت عن طرح مناقصة عامة لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وآلات التصوير وأجهزة الفاكس وملو الأحبار الخاصة بالطابعات والفاكسات وآلات التصوير الخاصة بالإدارات التابعة للديوان العام.

وحددت للمناقصة جلسة يوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023، وقيمة التأمين المؤقت يبدأ من 100 جنيه وحتى 7 آلاف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

وأكدت المحافظة انه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.