الإسكندرية تطرح استغلال 179 كابينة في كبائن ستانلي لمدة 3 سنوات

تُجرى محافظة الإسكندرية، خلال ابريل المقبل، مزايدة على تأجير 179 كابينة ضمن كبائن ستانلى، وذلك لمدة 3 سنوات كحق انتفاع، والتي تم تقسيمها على 4 أقسام.

وحسب منشور صادر عن محافظة الاسكندرية، فان تلك القسم الأول من الكبائن تنقسم الى 27 كابينة بالدور الارضي والأول علوي والثاني علوي والحوص الشرقي بالدور الثاني، كما تم طرح 51 كابينة بالدور الارضي والحوض الشرقي، وذلك بتأمين قدره 3 الأف جنيه.

كما تشمل المزايدات عدد 49 كابينة بالدور الاول علوي ، بالاضافة الى 52 كابينة بالدور الثاني علوي بالنسبة للقسم الرابع .

وسحبت محافظة الإسكندرية خلال عام 2016 كبائن ستانلى من المنتفعين بها، حيث كان المتبع إجراء قرارات تخصيص لبعض المقربين من صناع القرار، وعلى إثر ذلك قامت الجهات الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات بالمطالبة بسحب الكبائن البالغة 430 كبينة وطرحها فى مزاد علنى.

أوضح اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن المحافظة طرحت 20 كابينة خلال 2016، وتقوم الإدارة بتطوير العديد من الكبائن، وعندما يتم تطوير دفعة منها يتم طرحها على الجمهور فى مزاد علنى.

وأضاف حجازى أن الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يذكر أن كبائن ستانلى البالغ عددها 430 جرى تطويرها مؤخرا من خلال هدم الأجزاء الآيلة للسقوط منها، وإصلاح شبكة الصرف الصحى بالكامل، وتغيير الواجهات بشكل راعى البعد التراثى.

وكانت قد طرحت محافظة الاسكندرية، عددا من المزايدات اليوم والتي من أهمها استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق، وحق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

كما تم طرح عملية حق استغلال جراج سانت كاترين بنطاق حي الجمرك، بالاضافة الى طرح عملية حق استغلال كافيتريا كلوب هاوس باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط.