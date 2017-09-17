الإسكندرية تطبق نموذج محاكاة مفاجئًا للنوات بكوبري مصطفى كامل

مها يونسكلف الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتطبيق نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة ب"كوبري مصطفى كامل" فجر اليوم، وتجريب واختبار شبكة الصرف الصحي وطلمبات الرفع أسفل الكوبري من الناحيتين البحرية والقبلية للكبري.جاء ذلك من خلال ضخ كميات ك



مها يونس

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتطبيق نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة ب”كوبري مصطفى كامل” فجر اليوم، وتجريب واختبار شبكة الصرف الصحي وطلمبات الرفع أسفل الكوبري من الناحيتين البحرية والقبلية للكبري.

جاء ذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة تطهير الشنايش علي الوجه المطلوب لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة في شتاء ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وذلك في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدي جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة.

وخلال تطبيق المحاكاة؛ تم عمل نموذج ﻷداء كفاءة وسرعة تصريف المياه وعمل الطلمبات أسفل كوبري مصطفى كامل ومشاهدة سرعة تصريف المياه، حيث يحتوي الكوبري من الناحية البحرية أمام فندق آزور على ٥ مطابق و١١ شنيشة، أما الجهة القبلية من الكوبري فتشتمل على ٢ شنيشة وعداية (ماسورة تحت الأرض) لنقل مياه الأمطار من الجانب القبلي إلى الجانب البحري من الكوبري.

يأتي هذا بالإضافة إلى فتحة في الجزيرة الوسطى بعرض ١متر للسماح بمرور المياه من الجانب القبلي الكوبري إلى الجانب البحري ومنها لغرفة التجمع ثم إلى البيارة بالمحطة داخل فندق آزور.

وتتكون المحطة من ٢ طلمبة تصرف ٤٠ لترًا/ الثانية لكل طلمبة، كما تم التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة.



ومن جانبه، شدد سلطان علي الجهات المعنية بضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أي احتمالات طارئة اثناء النوات الشديدة، وذلك لمنع تكرار أزمة غرق الإسكندرية، مؤكدا بالاستمرار في متابعة تطهير الشنايش وصيانة الطلمبات، والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية علي مستوي المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات علي الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها.