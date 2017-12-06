الإسكندرية تصرف مياه الأمطار بمدخل البيطاش والدخيلة

مها يونستحركت أجهزة حي العجمي غرب الإسكندرية بالتعاون مع معدات شركة الصرف الصحي لتصريف تجمع المياه الكائن بمدخل البيطاش وأمام شركة الحديد والصلب منذ قليل جراء استمرار هطول الأمطار منذ الصباح وحتى الآن، وتم تحرك سيارات الشفط وتصريف المياه من المنطقة وتم سحب المياه للمحطة، وذلك وتفاديا لحدوث أي تراك

مها يونس

تحركت أجهزة حي العجمي غرب الإسكندرية بالتعاون مع معدات شركة الصرف الصحي لتصريف تجمع المياه الكائن بمدخل البيطاش وأمام شركة الحديد والصلب منذ قليل جراء استمرار هطول الأمطار منذ الصباح وحتى الآن، وتم تحرك سيارات الشفط وتصريف المياه من المنطقة وتم سحب المياه للمحطة، وذلك وتفاديا لحدوث أي تراكم لمياه الأمطار يعوق حركة المرور والمارة.

وعلى صعيد غرب الإسكندرية تم أيضاً نزح تجمع مياه الأمطار من أمام محكمة الدخيلة بقطاع الدخيلة في وجود مفتش المتابعة بسيارة شركه الصرف الصحي، وذلك في إطار التعامل بشكل فوري مع أي تجمع لمياه الأمطار وعدم حدوث أي إعاقة لحركة المرور.

وشهدت المنطقة إعاقة في السيولة المرورية لبعض الوقت، وبمجرد نزح مياه الأمطار عادت الحركة الطبيعية للمرور، في موقفاً مماثلاً لمنطقة الدخيلة والإعاقة المرورية التي شهدتها أمام المحكمة قبل تدارك الأمر من قبل حي العجمي.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء اﻷحياء بوضع خطة عمل بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي لتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار والاستعداد التام بجميع المعدات لاستقبال أي نوة، والاستمرار في متابعة التطهير بصفة دورية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك وستتم المحاسبة الفورية.