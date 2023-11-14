الإسكندرية تشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية

تشهد مدينة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها أمطار وذلك بعد رصد هيئة الأرصاد الجوية آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري وشرق الإسكندرية.

ونشرت عدة جهات معنية عشرات المعدات مثل شركة الصرف الصرف الصحي ، ضمن جهود الاستعداد لهذه الموجة .

وتابعت ” المال” اليوم عدة مناطق فى غرب ووسط الإسكندرية بشأن تداعيات الطقس غير المستقر على حالة السير وانتظام حركة الطرق.

وخلال الجولة رصدت ” المال ” انتظام حركة السير في الشوارع الرئيسية وعدم التأثير بتلك الموجة ، مع ملاحظة بعض تجمعات المياه أحيانا فى أحد الشوارع الجانبية بمنطقة البيطاش فى العجمى .

وأعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم أمس استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.