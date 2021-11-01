الإسكندرية تشهد افتتاح الدورة الثالثة لمعرض أجري بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، افتتاح الدورة الثالثة لمعرض “أجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة”، المقام بأحد فنادق وسط المدينة .

وتم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شهد إقبال ما يزيد عن 120 شركة شركة عالمية ومحلية تعمل في نشاط الأسمدة والبذور والمخصبات الزراعية، ويعرض المؤتمر العام الجاري تحت رعاية شركة باير العالمية العاملة فى مجال وقاية المزروعات .

ويعد معرض أجرى بلازا من أهم المعارض الزراعية المتخصصة على الساحة الزراعية خلال الفترة الحالية، وشهدت جلسات اليوم ورش عمل أهمها حول احتواء أزمة أسعار الأسمدة بعد ارتفاع أسعار الوقود، بحضور الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمخصبات .

وناقشت الورشة إمكانية غلق الباب أمام الشركات التي تقوم بعرض أسعار الأسمدة بصورة غير طبيعية، التي تقوم بستغلال الزيادة العالمية والمحلية في أسعار الوقود.

كما شهدت الفعاليات ورشة عمل حول قضايا الغش وتهريب المبيدات، بحضور الجهات المعنية، والشركات العاملة فى مجال المبيدات .

كما تضمن المؤتمر محاور ” تفاصيل الاجراءات التى سيتم اتباعها فى استيراد شحنات المبيدات من الخارج مع تطبيق نظام الافراج المؤقت ، واهم الضوابط والاشتراطات التى يجب توافرها فى مخازن الشركات ، واليات التعامل مع الموافقات الاستيرادية عقب كل شحنة.

وتم مناقشة إعلان القائمة البيضاء للمتعاملين فى توزيع وتداول المبيدات المرخص لهم رسميا ” قائمة حسن النوايا ” للمرخص لهم إضافة إلى القائمة السوداء، التى سيتم الإعلان عنها رسميا عقب كل مخالفة للضوابط المعمول بها والمحور الثالث اليات تطبيق مشروع الشباك الواحد لخفض معدلات التهريب للسوق الزراعى المصرى استكمالا للمؤتمر التى اقامته لجنة مبيدات الافات بالتعاون مع باير قبل ايام .

ولاقى المعرض والمؤتمر إقبالا من قبل موزعى مستلزمات الانتاج الزراعى من مختلف محافظات مصر، نظرا لمايمثله المعرض من اهمية بما يتضمنه من شركات كبرى تعمل بالسوق الزراعى المصرى فى مستلزمات الإنتاج ” الأسمدة، والمبيدات، والبذور المشاتل، والرى المطور، والصوبات الزراعية، الطاقة الشمسية .