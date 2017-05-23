الإسكندرية تستقبل 2500 سائح على متن السفينة الألمانية ماين شيف 5

مها يونس استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية الألمانية "ماين شيف 5" "mein.schiff 5"، وعلى متنها ما يقرب من 2500 سائح من مختلف الجنسيات معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى طاقم السفينة المكوَّن من 1000 فرد. وأشار إلى أن مصر والإ

مها يونس



استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية الألمانية “ماين شيف 5” “mein.schiff 5″، وعلى متنها ما يقرب من 2500 سائح من مختلف الجنسيات معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى طاقم السفينة المكوَّن من 1000 فرد.

وأشار إلى أن مصر والإسكندرية خاصة أصبحت من الأماكن الآمنة لعودة السياحة مرة أخرى كسابق عهدها، موضحًا أن الإسكندرية بها العديد من الأماكن الخلابة التي لا يمكن أن تُحصى في زيارة واحدة.

كما استفسر سلطان من رواد السفينة عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدَّمة لهم داخل المدينة، وعن وجود أي مشكلة تواجههم أثناء زيارتهم لسرعة حلّها وتلافي حدوثها مرة أخرى.

وطالب سلطان رواد السفينة بإرسال أي ملاحظات خلال الرحلة وبجولتهم داخل المدينة؛ تسهيلًا لأى إجراءات، مضيفًا أن من أهم الأشياء التي يعمل على تحقيقها عودة السياحة للمحافظة مرة أخرى لسابق عهدها.

من جانبه أعرب قبطان السفينة عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية من أهم المدن التي يستمتع بزيارتها فهي تتمتع بجو مختلف عن بقية المدن، وتمنَّى أن تطول فترة الزيارة؛ للاستمتاع بقدر أكبر من المعالم السياحية بالمحافظة، وفي نهاية حديثه أهداه المحافظ درع المحافظة تذكارًا للسفينة.

عقب ذلك قام سلطان واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأسامة الخولي وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية وقبطان السفينة، بجولة قصيرة على ظهر السفينة، والتي تشمل العديد من الأماكن، أهمها الجزء الترفيهي وجزء التسوق والسينما والمسرح الذي يحتوى على 1000 كرسي، والجزء الخاص بالاستديو المجهّز بأحدث مُعدات البعد السابع والمطاعم.

الجدير بالذكر أن الفوج السياحي وصل إلى ميناء الإسكندرية، أمس، وقام السياح بزيارة أهم معالم المحافظة من المتحف القومي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم المهمة للمحافظة، كما قاموا برحلة غطس وجولة بالدراجات الهوائية داخل المدينة.

كما زار الفوج أهم معالم محافظة القاهرة من الأهرامات وقلعة ومسجد ابن طولون وقاموا بعمل جولة نيلية، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم، مساء اليوم، لمواصلة رحلتهم متجهين بعد ذلك إلى أوروبا.

يأتى استقبال المحافظ للفوج السياحي فى إطار جهود عديدة للنهوض بالسياحة الداخلية والخارجية بالإسكندرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للسياح والتعرف على أهم متطلباتهم لعودة السياحة كسابق عهدها فى الإسكندرية.