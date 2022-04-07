الإسكندرية تستقبل السفينة «Artania» القادمة من مالطا وعلى متنها 690 سائحا

استقبلت شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، السفينة السياحية “Artania” القادمة من مالطا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية ، والتى تقل على متنها عدد 690 سائحا طاقم السفينة و499، وذلك لزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على توفير جميع سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان.

وطلب المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.

وفي هذا الصدد، قامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالورود، إضافة إلى النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى دولة قبرص.

وكان في استقبال السفينة السياحية اللواء بحري حسام الرويني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، واللواء حسام الصغير مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وعدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.